9 minuti di gameplay per Crypt of the NecroDancer su Nintendo Switch

Nelle ultime ore è comparso sul canale Youtubeundella durata di circa 9 minuti dell'edizione Nintendo Switch di, apprezzato titolo che fonde meccaniche tipiche dei rhythm game e dei roguelike.

Il gameplay è tratto dalla versione giapponese del gioco, ricordiamo infatti che Crypt of the NecroDancer è adesso disponibile nella Terra del Sol Levante. Curiosamente questa edizione include anche i sottotitoli in lingua inglese. Al momento non ci sono novità riguardo il lancio europeo o nordamericano, non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Brace Yourself Games o di Nintendo.

Crypt of the NecroDancer è già disponibile su PC, Playstation 4 e PS Vita.