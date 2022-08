9 Years of Shadows per PC e Switch in video: il metroidvania in pixel art torna in azione

Gli sviluppatori indie di Halberd Studios ci rituffano nelle atmosfere in pixel art di 9 Years of Shadows per annunciare la finestra di lancio del metroidvania edito da Freedom Games e destinato ad approdare su PC e Nintendo Switch.

Il titolo cala gli utenti nei panni di Europa, una giovane guerriera chiamata a intraprendere un lungo viaggio insieme al suo spettrale compagno d'infanzia, Alpino, per spezzare la maledizione che ha colpito la sua civiltà un tempo fiorente. Il video ci offre uno spaccato dell'esperienza di gioco, con dungeon claustrofobici alternati a scenari più "espansivi", con tante aree segrete da scoprire e un mare di nemici da abbattere dotando la nostra alter-ego delle armi e delle abilità acquisite avanzando in una campagna principale dalla progressione tipicamente metroidvania.

Il nuovo gameplay trailer fissa il lancio di 9 Years of Shadows al prossimo 10 ottobre su PC: la versione Nintendo Switch richiederà più tempo per essere ultimata, come confermano gli stessi studi Halberd indicandone l'approdo su eShop nei primi mesi del 2023.

Quanto alle trasposizioni per console PlayStation e Xbox previste dalla campagna di raccolta fondi avviata su Kickstarter, Freedom Games sottolinea che il futuro delle versioni PS4 e Xbox One (con versioni retrocompatibili per PS5 e Xbox Series X/S) deve essere "ancora determinato".