Il 90% delle generazioni Z e Alpha è a contatto con i videogiochi: il nuovo studio

I videogiochi costituiscono ad oggi uno tra i settori dell'industria dell'intrattenimento più importanti in assoluto, ed il nostro medium continua ad espandersi ogni giorno di più entrando nella quotidianità di un numero sempre crescente di persone.

Un nuovo studio condotto da Newzoo ha dimostrato che il 90% dei ragazzi appartenenti alle generazioni Z (ovvero quelli nati tra la fine degli anni '90 e i primi anni '10) e Alpha (chi è nato fra gli anni '10 e gli anni '20) è a contatto con il mondo dei videogiochi. Il report aggrega gli approfondimenti e le ricerche di Newzoo che hanno coinvolto 36 diversi mercati. Il gaming è diventato così grande che il 79% della popolazione online mondiale è in qualche modo coinvolto nei videogame.

I risultati di Newzoo affermano anche come il gaming si sia evoluto oltre il semplice giocare, data anche la sua evoluzione "social" nel corso degli ultimi anni. Il 28% della popolazione online si interessa ai giochi attraverso una combinazione di gaming, visualizzazioni di contenuti video, partecipano alle comunità online, seguono podcast e presenziano agli eventi di persona. I giochi sono diventati un catalizzatore per l'interazione sociale più di ogni altra cosa. Mentre alcune persone giocano ancora solo per il gusto di farlo, altri lo fanno anche come metodo di comunicazione per formare nuovi legami.

Pare infine che il 44% di chi non gioca abbia contatti con altre persone nei mondi dei videogiochi senza effettivamente giocare in modo attivo. Ciò significa anche che chi bada esclusivamente al gaming vero e proprio è ad oggi in minoranza perché la maggior parte del pubblico si impegna per trattare i giochi come parte della propria vita sociale.