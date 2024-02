Il 95% degli studi sta sviluppando o vuole pubblicare un live service, per un sondaggio

Sebbene da alcuni sia previsto un netto calo dei live service nel corso del 2024, stando ad un recente sondaggio quasi la totalità degli studi di sviluppo sta lavorando o vorrebbe in futuro realizzare un titolo live service.

Un report di Griffin Gaming Partners afferma che il 95% dei produttori di giochi sta sviluppando o gestendo attualmente un gioco live service. Il Game Development Report del 2023, realizzato in collaborazione con Rendered VC, ha esaminato 537 studi di tutto il mondo. Tra gli intervistati, il 66% concorda sul fatto che i servizi live sono necessari per il successo a lungo termine di un titolo. Il sondaggio definisce i game as a service come qualsiasi cadenza di aggiornamento regolare pianificata per un gioco. Il report rileva che lo sviluppo di un gioco tradizionale dura dai due ai tre anni, mentre la produzione di un live service dura più di cinque anni.

"Lo sviluppo pluriennale del gioco forma processi e pipeline di produzione intesi a raggiungere obiettivi chiave in quello che è essenzialmente un processo a cascata. La produzione nei live service, tuttavia, è uno stato costante di pianificazione e regolazione dei parametri di gioco per migliorare l'esperienza del giocatore mentre vengono progettate e implementate nuove funzionalità per offrire valore ai nuovi utenti", afferma il sondaggio.

Inoltre, per quanto fosse già abbastanza evidente, il report aggiunge che i manager dei team impegnati sui live service vogliono una pubblicazione più serrata dei contenuti rispetto a chi sviluppa giochi tradizionali: "In tutto il settore, i team live service hanno segnalato i loro programmi di produzione ideali da settimanali a bisettimanali per le cadenze delle operazioni dal vivo, e da bisettimanali a mensili per gli aggiornamenti dei contenuti dei giochi. Nel contesto dello sviluppo del gioco, che in genere abbraccia più anni, i programmi di produzione dei live service stanno cambiando repentinamente".