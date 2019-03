A che ora inizia la prima stagione di Apex Legends?

E' tutto pronto per la prima stagione di Apex Legends, al via oggi, martedì 19 marzo. Ma qual è orario di sblocco della season one? Ce lo rivela Respawn Entertainment con un messaggio lanciato da pochi minuti su Twitter.

Oggi pomeriggio alle 18:00 (ora italiana) lo studio pubblicherà una nuova patch di Apex Legends che risolverà vari problemi tecnici e apporterà migliorie al bilanciamento, l'aggiornamento sarà obbligatorio per accedere alla Season 1, che partirà proprio in concomitanza con la disponibilità della patch.

Insieme alla Stagione 1 di Apex Legends debutteranno anche il Pass Battaglia (disponibile in due versioni, una da 950 Monete Apex e una da 2800 Monete Apex) e la nuova Leggenda Octane, già trapelata nelle scorse settimane grazie al lavoro dei dataminer.

Octane potrà contare su tre diverse abilità: Abilità Passiva Swift Mend, Abilità Tattica Adrenaline Junkie e Abilità Ultimate Launch Pad, maggiori dettagli verranno condivisi nelle prossime ore, quando i giocatori potranno provare con mano questo nuovo e attesissimo personaggio.

Coloro che non acquisteranno il Pass Battaglia potranno comunque partecipare alla prima stagione ma riceveranno solamente le ricompense gratuite, ovvero 18 Contatori Frontiera Selvaggia, 5 Apex Pack e la skin Frontiera Selvaggia.