A chi appartengono i diritti di Detroit, Heavy Rain e Beyond?

Nella giornata di ieri Quantic Dream ha annunciato l'arrivo di Heavy Rain, Detroit e Beyond su Epic Games Store: tre esclusive PlayStation si preparano a sbarcare su PC, ma a chi appartengono i diritti di questi giochi?

Lo studio francese aveva firmato con Sony Interactive Entertainment un contratto per la pubblicazione di tre giochi, accordo esaurito lo scorso maggio con il lancio di Detroit Become Human su PlayStation 4. Quantic Dream non è uno studio interno di Sony e recentemente lo studio ha annunciato di essere al lavoro su giochi multipiattaforma per console non meglio specificate e probabilmente per PC.

Le pagine dei tre giochi su Epic Games Store riportano notizie interessanti sui titolari del copyright, a quanto sembra solamente Heavy Rain è un marchio di proprietà di Quantic Dream, mentre Detroit Become Human e Beyond Two Souls appartengono a Sony:

Detroit Become Human 2018-2019 Sony Interactive Entertainment Europe. Sviluppato da Quantic Dream. Detroit Become Human è un marchio di Sony Interactive Entertainment Europe.

Heavy Rain 2009-2019 Sony Interactive Entertainment Europe sviluppato da Quantic Dream. Heavy Rain è un marchio di Quantic Dream.

Beyond Two Souls 2013-2019 Sony Interactive Entertainment Europe. Sviluppato da Quantic Dream. Beyond Two Souls e Beyond sono marchi o marchi registrati di Sony Interactive Entertainment Europe.

Appare difficile quindi pensare che Quantic Dream abbia deicos di portare i suoi titoli su PC senza l'approvazione di Sony Interactive Entertainment, al momento però le parti in causa non hanno diffuso dichiarazioni in merito.