A dieci mesi dalla chiusura per bancarotta, Mad Catz torna ufficialmente in attività

Il 2018 si apre con una notizia che farà felici molti videogiocatori: dopo 10 mesi dalla chiusura per bancarotta compagnia nota nel mondo videoludico per la produzione di periferiche da gaming, torna in attività con "".

Mad Catz è stata infatti riportata in vita da un gruppo finanziario cinese che già in passato aveva lavorato a stretto contatto con l'azienda. La compagnia annuncerà la sua nuova line-up di prodotti in occasione del Consumer Electronics Show (CES), che si terrà fra pochi giorni in quel di Las Vegas. Al momento sappiamo che saranno inclusi i mouse R.A.T., le tastiere S.T.R.I.K.E., le cuffie F.R.E.Q. e i tappetini G.L.I.D.E., che potete osservare nelle immagini in calce.