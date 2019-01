A Fisherman's Tale è ora disponibile su PlayStation VR, Oculus e HTC Vive

Vertigo Games, creatori di Arizona Sunshine e Skyworld, e Innerspace VR hanno annunciato che A Fisherman's Tale è ora disponibile per PlayStation VR, Oculus Rift e HTC Vive (via Steam). I primi acquirenti possono usufruire fino al 29 gennaio di uno sconto del 15% sul prezzo pieno di 14,99 euro e acquistarlo a soli 12,74 euro.

A Fisherman's Tale è un'avventura/rompicapo nella quale i giocatori impersonano Bob, un pescatore pupazzo che vive da solo in una casetta, ignaro del mondo esterno. Il suo compito è quello di salire sul faro e accenderlo ogni volta che c'è un allerta per una tempesta alla radio. Ben presto, tuttavia, farà la conoscenza di alcune bizzarre creature e scoprirà che quello che c'è fuori è ben diverso da ciò che si aspettava.

Impersonando Bob, i giocatori possono utilizzare le mani raccogliere, lanciare, combinare e usare gli oggetti per risolvere i rompicapi. In occasione del lancio, gli sviluppatori hanno pubblicato il trailer che potete ammirare in cima a questa notizia. Le prime recensioni dei giocatori apparse su Steam e sul portale di Oculus sono molto positive.