Ultimo Q&A Gamescom e Pre Show in diretta oggi su Twitch, aspettiamo le vostre domande!

Terzo e ultimo appuntamento con il Q&A di Everyeye dalla Gamescom 2019: anche questa edizione della kermesse è (quasi) giunta al termine ma c'è ancora spazio per una sessione di domande e risposte.

Come di consueto, a partire dalle 16:00 Gabriele Carollo e Giuseppe Carrabba saranno in diretta per 60 minuti di Pre Show, per commentare con voi le novità viste nella giornata di ieri, gli annunci più freschi e commentare trailer, rumor, giochi e speculazioni.

Alle 17:00 spazio invece alla redazione, in diretta dalla sala stampa della Gamescom, pronta a rispondere a tutte le vostre domande. Avete quesiti su un gioco visto a Colonia? Avete dubbi su un trailer o su un nuovo annuncio? Volete saperne di più su Death Stranding o Cyberpunk 2077? Vi invitiamo a lasciare le vostre domande nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!

Vi aspettiamo sul canale Twitch Everyeye a partire dalle ore 16:00, in replica su Everyeye on Demand nel corso della serata. Non mancate!