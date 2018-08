A Hat in Time: annunciati due nuovi DLC e il porting per Nintendo Switch

Gears for Breakfast e Humble Bundle hanno annunciato una serie di novità relative a A Hat In Time: il gioco riceverà a settembre due nuovi DLC e arriverà su Nintendo Switch nel prossimo futuro.

Il 13 settembre verrà pubblicato il DLC che includerà la modalità Co-Op (gratis per tutti) oltre al pacchetto Seal the Deal, quest'ultimo sarà gratuito per i backer di Kickstarter e per tutti al day one, successivamente sarà commercializzato al prezzo di 4,99 euro.

Infine, la conferma che tutti aspettavano: A Hat In Time arriverà su Nintendo Switch, il porting è attualmente in fase di sviluppo ma purtroppo non ci sono ulteriori dettagli a riguardo.