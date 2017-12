A Hat in Time disponibile da oggi anche su PS4: ecco il trailer di lancio

, il coloratissimo platform 3D ispirato ai classici Rare e Nintendo degli anni 90, è disponibile a partire da oggi anche su. Il gioco arriverà pure sunella giornata di domani.

Disponibile dal 5 ottobre su PC, A Hat in Time si presenta come un platform 3D ispirata ai classici esponenti del genere come Banjo Kazooie e Super Mario 64. Nell'avventura vestiremo i panni di una ragazza che viaggia nello spazio, costretta dopo un incidente a recuperare il carburante della propria nave sparso in 5 mondi differenti, ognuno caratterizzato da uno stile particolare e da nuove trovate nel level design.

Ricordiamo che il titolo arriverà anche su Xbox One il 7 dicembre.