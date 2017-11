A Hat in Time: un trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale

, platform 3D ispirato a classici come Super Mario 64 e Banjo Kazooie, ha ricevuto un nuovo trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale. Il gioco, già disponibile per, uscirà anche suil 6 dicembre.

Dopo la campagna Kickstarter conclusasi con successo, A Hat in Time è giunto finalmente su PC lo scorso ottobre, preparandosi nel frattempo al debutto su PlayStation 4 e Xbox One previsto per il 6 dicembre. L'avventura ci vede vestire i panni di una ragazza che viaggia nello spazio, costretta a recuperare il carburante della propria nave in seguito a un incidente: per farlo dovrà visitare 5 mondi differenti, aiutandosi con i poteri messi a disposizione del suo cappello.

Vi lasciamo con il nuovo trailer riportato in cima alla notizia.