A Hat In Time: uno speciale annuncio è previsto per oggi, lunedì 20 agosto

Il team indipendente Gears for Breakfast e Humble Bundle hanno annunciato di avere in serbo uno speciale annuncio relativo a A Hat In Time, previsto per le 19:00 (ora italiana) di oggi, lunedì 20 agosto.

Purtroppo al momento non ci sono dettagli sulla natura dell'annuncio, secondo alcune voci il team si sta preparando a rivelare nuovi contenuti o magari una versione per Nintendo Switch.

A Hat In Time è nato inizialmente come progetto indipendente finanziato tramite Kickstarter, il gioco ha riscosso un buon successo di pubblico e critica ed è ora disponibile su PC e PlayStation 4. La versione per Xbox One arriverà a dicembre mentre non ci sono certezze riguardo il debutto su Nintendo Switch... che sia proprio questo l'annuncio in programma? Non ci resta che attendere poche ore per scoprirlo.