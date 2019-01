A meno di due mesi dal lancio, Artifact perde il 97% dei suoi utenti

Nonostante riponesse grande fiducia nel suo card game, Valve visto progressivamente decrescere l'utenza di Artifact. Circa un mese fa vi avevamo già parlato di un sostanziale calo dei giocatori attivi, ma sembra che le cose non stiano migliorando affatto per la compagnia di Gabe Newell.

A differenza di Magic: The Gathering, che invece è riuscito ad affermarsi nello scenario dei giochi di carte collezionabili, Artifact, nato come espansione dell'universo di Dota 2, sembra ormai essere abbandonato a sé stesso: come riportato da GamingLyfe, il titolo ha recentemente raggiunto un picco negativo di 1.639 giocatori, da cui consegue un corrispondente calo del 97% dell'utenza.

Scomparso l'interesse iniziale, la maggior parte dei giocatori, dunque, si è dedicata ad altro. Diversi fan, del resto, si aspettavano qualcosa di diverso da parte della compagnia che ha dato vita all'indimenticato Half-Life, fermo restando che Artifact rappresenta un progetto su cui Valve ha investito e su cui puntava in maniera convinta. In tanti, inoltre, non hanno apprezzato la struttura intrinseca su cui si basa il card game, accusato in più di un'occasione di restituire un feeling da pay-to-win.

Ricordiamo ai lettori che Artifact è disponibile ora su PC, via Steam. Per un approfondimento sul gioco di carte collezionabili, vi rimandiamo alla nostra Recensione.