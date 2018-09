A Night With Dadobax: Talk Show e Q&A in diretta mercoledì 19 settembre alle 21:30!

Appuntamento speciale sul canale Twitch di Everyeye.it con Dadobax! Quando? Mercoledì 19 settembre alle 21:30, in diretta per quattro chiacchiere sul mondo dei videogiochi, con spazio per le domande (e risposte) del pubblico.

Mediante i suoi video di approfondimento, DadoBax cerca di descrivere le emozioni che i videogiochi possono scatenare in noi giocatori. Dal 2012 ad oggi, sul suo canale, si è formata una community di oltre centomila appassionati, che attraverso i commenti sotto i suoi video genera delle discussioni che vanno ad ampliare i video stessi.

Una bella occasione per confrontarsi con uno degli YouTube più seguiti del panorama videoludico italiano, qui sotto potete lasciare i vostri quesiti inoltre vi ricordiamo che per interagire in diretta durante la trasmissione è necessario iscriversi al canale Twitch di Everyeye.it, in questo modo inoltre riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta. Appuntamento alle 21:30 di mercoledì 19 settembre per lo speciale appuntamento con A Night With: Dadobax, vi aspettiamo!