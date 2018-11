A Night With: quattro chiacchiere con Cydonia stasera su Twitch dalle 21:30

Tornano gli appuntamenti targati A Night With sul canale Twitch di Everyeye.it: questa sera a partire dalle 21:30 saremo in diretta con Cydonia per una chiacchierata con una delle personalità più amate dalla community Pokemon italiana.

Cydonia, uno dei volti dietro al sito Pokemon Millenium, è uno dei massimi esperti italiani dei mostriciattoli Nintendo, approfitteremo di questo momento per parlare però di argomenti diversi dal solito, con uno sguardo al suo lavoro, al mercato, al settore dell'intrattenimento e in generale al mondo dei videogiochi a 360 gradi, certamente una bella occasione di confronto per gli spettatori.

Appuntamento quindi sul canale Twitch di Everyeye.it subito dopo cena, alle 21:30, vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissioni, inoltre la registrazione è indispensabile per poter interagire in chat con la redazione e la community. Vi aspettiamo!