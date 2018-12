A Night With: quattro chiacchiere con Dario Moccia stasera alle 21:00

Dopo Dadobax Cydonia e i PlayerInside l'appuntamento con A Night With continua con un'altra personalità d'eccezione: Dario Moccia sarà il gradito ospite della prossima puntata, in onda giovedì 13 dicembre alle 21:00 su Twitch.

Dario Moccia, autore della popolare serie Nerd Cultura, non è solamente uno YouTuber ma anche un fumettista e scrittore, approfitteremo di questo momento per parlare insieme a Dario di argomenti diversi dal solito, con uno sguardo al suo lavoro, al mercato, al settore dell'intrattenimento, e non solo...

Francesco Fossetti sarà il padrone di casa di una serata che promette di offrire un punto di vista diverso sulla nostra passione e su tutto quello che la circonda, confrontandoci con uno dei protagonisti più amati dal pubblico "nerd" di YouTube Italia.

L'appuntamento con A Night With Dario Moccia è fissato per giovedì 13 dicembre alle 21:00 sul canale Twitch di Everyeye.it, vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, inoltre l'iscrizione è obbligatoria per poter interagire via chat con Francesco, Dario e gli altri spettatori.