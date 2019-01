A Night With: quattro chiacchiere con Luca Wright il 15 gennaio alle 21:00

Domani 15 gennaio torna il format A Night With di Everyeye Live, che nel recente passato ha ospitato ospiti illustri come i PlayerInside, Sabaku e Dario Moccia! Stavolta, la redazione scambierà quattro chiacchiere con Luca Wright.

L'appuntamento è fissato alle ore 21:00, come sempre sul canale Twitch Everyeye. Luca gestisce in prima persona la pagina Facebook Contro l'ignoranza di youtuber - e altri - in materia di videogiochi e il quasi omonimo canale su YouTube, dove, come egli stesso afferma, tratta di videogiochi in maniera poco convenzionale, cercando di sfatare luoghi comuni e di parlare del nostro medium preferito a un livello superiore. Durante la chiacchierata di domani sera avrà modo di esporci il suo pensiero inerente agli argomenti più caldo del momento.

Vi aspettiamo quindi alle ore 21:00 di martedì 15 gennaio sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi, requisito indispensabile per poter interagire con la redazione, Luca Wright e gli altri spettatori in chat. Cliccando sul simbolo a forma di cuore in alto a destra, inoltre, attiverete la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così verrete avvertiti poco prima dell'inizio della diretta. Vi aspettiamo numerosi, non potete assolutamente mancare!