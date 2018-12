A Night With: quattro chiacchiere con i PlayerInside in diretta il 7 dicembre alle 21:00

Dopo la piacevole chiacchierata della scorsa primavera, venerdì 7 dicembre alle 21:00 i PlayerInside saranno nuovamente ospiti del canale Twich di Everyeye.it, protagonisti di una nuova puntata di A Night With.

Raiden e Midna saranno in nostra compagnia per parlare dei giochi del momento, delle tendenze del mercato e per rispondere alle vostre domande. Francesco Fossetti sarà il padrone di casa di una serata che promette di offrire un punto di vista diverso sulla nostra passione, confrontandoci con una delle coppie più conosciute del panorama dell’informazione e dell’intrattenimento videoludico italiano, abituati ad approcciare critica e informazione in un modo diverso rispetto al nostro.

L'appuntamento è fissato per venerdì 7 dicembre alle 21:00 sul canale Twitch di Everyeye.it, vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, inoltre l'iscrizione è obbligatoria per poter interagire via chat con Francesco, Midna e Raiden.