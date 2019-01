A Night With: quattro chiacchiere con WesaChannel il 25 gennaio alle 21:00

Dopo le chiacchierate notturne con PlayerInside, Sabaku, Dario Moccia e Luca Wright, alle ore 21:00 di domani 25 gennaio torna il format A Night With con un nuovo ospite d'eccezione: WesaChannel!

Sul suo canale YouTube, che lui definisce "un diario minimo sui miti d'oggi", Wesa parla di attualità, costume e cultura pop. Durante la nuova puntata di A Night With, che come al solito andrà in onda sul canale Twitch Everyeye, avrà l'opportunità di esporci il suo pensiero in una lunga chiacchierata con la nostra redazione, che toccherà molti argomenti inerenti al mondo videoludico e non.

Vi aspettiamo quindi alle ore 21:00 di domani 25 gennaio sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi, requisito indispensabile per poter interagire con la redazione, Wesa e gli altri spettatori in chat. Cliccando sul simbolo a forma di cuore in alto a destra, inoltre, attiverete la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così verrete avvertiti poco prima dell'inizio della diretta. Vi aspettiamo numerosi, non potete assolutamente mancare!