A Night With Sabaku in diretta su Twitch lunedì 17 dicembre alle 21:00

Nuovo appuntamento con A Night With in diretta stasera alle 21:00 su Twitch: dopo Dadobax, Cydonia, Dario Moccia e i PlayerInside, la puntata di stasera vedrà come gradito ospite Michele Poggi, ovvero Sabaku, nome che non ha certo bisogno di presentazioni.

Come già accaduto in altre occasioni, approfitteremo di questo spazio per parlare con Michele di argomenti non necessariamente inerenti al mondo videoludico, con uno sguardo sul suo lavoro, al mercato, al settore dell'intrattenimento, e non solo... Francesco Fossetti sarà il padrone di casa di una serata che promette di offrire un punto di vista diverso sulla nostra passione e su tutto quello che la circonda, confrontandoci a tu per tu con uno degli esponenti più apprezzati della community videoludica di YouTube Italia.

Appuntamento dunque per stasera alle 21:00 sul canale Twitch di Everyeye.it