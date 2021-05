L.A. Noire 2 si farà? Il parere dell'interprete di Cole a 10 anni dal primo capitolo

Oltre alle celebrazioni per i 10 anni di The Witcher 2, quest'oggi cade anche il decimo anniversario dall'uscita di L.A. Noire. Nel ricordare il kolossal investigativo di Rockstar, l'interprete del detective Cole, Ken Cosgrove, spiega se è stato o meno contattato per lavorare sul rumoreggiato sequel L.A. Noire 2.

Ai microfoni di The Hollywood Reporter, Cosgrove ha ricordato la sua esperienza insieme al Team Bondi nei panni del detective protagonista di L.A. Noire e offerto il suo punto di vista sulle voci di corridoio che presagiscono l'inizio dello sviluppo del secondo capitolo.

L'attore che interpreta Cole Phelps, anche alla luce del destino riservato al suo personaggio nella storia del primo episodio, non utilizza inutili giri di parole nel riferire che "non ho mai sentito una sola parola su questo sequel. Se ci fosse davvero un'altra storia attualmente in lavorazione mi piacerebbe saperlo, sarei curioso di capire cosa è successo dopo la morte di Cole. Di tanto in tanto vengo riconosciuto come l'attore di L.A. Noire, il che mi fa sempre pensare a quanto fosse incredibile la tecnologia MotionScan".

Nello speciale di The Hollywood Reporter per le dieci candeline spente da L.A. Noire è intervenuto anche Michael Gladis: l'interprete di Dudley Lynch ha preferito non entrare nel merito delle indiscrezioni sullo sviluppo di L.A. Noire 2 per concentrarsi sulla possibile evoluzione futura del medium videoludico e spiegare come "un giorno non troppo lontano, TV, film e videogiochi si fonderanno per dare vita a delle coinvolgenti esperienze in una realtà alternativa".