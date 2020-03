L.A. Noire 2 è il nuovo progetto segreto di Rockstar per PS5 e Xbox Series X?

Nella giornata di ieri è emerso un leak su L.A. Noire 2 apparentemente intitolato L.A. Noire Part Two, ma il gioco esiste davvero? Proviamo a fare chiarezza.

Un topic auto generato da YouTube e intitolato proprio L.A. Noire Part Two conteneva il brano Break My Stride di Matthew Wilder con citazione diretta di Warner Chappell Music e Take-Two Interactive oltre ad una breve didascalia che recitava "The Music of L.A. Noire Part 2", parliamo al passato perchè il topic non è più visibile nel momento in cui scriviamo.

Secondo alcune speculazioni il brano in questione potrebbe essere utilizzato per il trailer di annuncio di L.A. Noire 2, che a questo punto potrebbe arrivare molto presto. La canzone è stata incisa nel 1983 e questo potrebbe indicare una ambientazione anni '80 per il nuovo gioco Rockstar Games.

Al momento l'unica certezza riguarda la creazione automatica del topic, Rockstar Games e Take-Two non hanno confermato nulla in merito all'esistenza di L.A. Noire 2, da tempo si parla di un possibile annuncio dello studio previsto per la fine di marzo... che questo possa essere il sequel di L.A. Noire anzichè il tanto rumoreggiato GTA 6, in uscita magari (anche) su PlayStation 5 e Xbox Series X?

Uscito nel 2011 (e riproposto in versione rimasterizzata nel 2017) L.A. Noire ha riscosso un buon successo di pubblico e critica, gli autori originali del progetto (Team Bondi) hanno chiuso nel 2015 e dunque il gioco potrebbe essere stato affidato ad uno studio interno di Rockstar Games. Restiamo in attesa di conferme o smentite da parte dei diretti interessati.