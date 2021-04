L.A. Noire e Max Payne 3, sorpresa: Rockstar regala tutti i DLC su PC

Dopo l'arrivo per errore dei giochi Rockstar su Steam, il colosso videoludico statunitense è al centro di una nuova, insolita iniziativa che coinvolge, nello specifico, le versioni PC di L.A. Noire e Max Payne 3: tutti i contenuti aggiuntivi dei due celebri titoli della Grande R sono infatti disponibili gratuitamente.

Come segnalato dalla redazione di Eurogamer.net, nello stesso giorno in cui Rockstar ha riportato per sbaglio (per poi rimuoverli subito dopo) diversi giochi sul catalogo del negozio digitale di Valve, l'azienda artefice del successo di Grand Theft Auto 5 e Red Dead Redemption 2 ha portato a zero euro il prezzo di tutte le espansioni e i pacchetti di contenuti aggiuntivi di L.A. Noire e Max Payne 3 su PC.

I DLC gratis vengono citati anche nelle note ufficiali delle ultime patch pubblicate da Rockstar per i due titoli in questione, a ulteriore riprova del fatto che l'operazione non sembra essere frutto di un errore:

L.A. Noire

The Broderick Detective Suit

The Sharpshooter Detective Suit

The Badge Pursuit Challenge & Button Man Suit

“The Naked City" Vice Case

"A Slip of the Tongue" Traffic Case

"Nicholson Electroplating" Arson Case

"Reefer Madness" Vice Case

“The Consul’s Car” Traffic Case

Max Payne 3

Deathmatch Made in Heaven Pack

Painful Memories Pack

Hostage Negotiation Pack

Local Justice Pack

Silent Killer Loadout Pack

Cemetery Map

Special Edition Pack

Deadly Force Burst

Pill Bottle Item

Classic Max Payne Character

Per l'occasione, non possiamo che riavvolgere il nastro dei ricordi e riproporvi la nostra recensione del giallo investigativo L.A. Noire su PC e il nostro speciale su Max Payne 3 PC sotto la lente d'ingrandimento.