L.A. Noire The VR Case Files catalogato per PS4, in arrivo su PlayStation VR?

L'ente Pan European Game Information Board ha catalogato la versione PS4 di L.A. Noire The VR Case Files, titolo attualmente disponibile solo su PC. L'esperienza in realtà virtuale di L.A. Noire è in arrivo anche su PlayStation VR?

Come potete vedere sul sito ufficiale del PEGI, l'ente di classificazione europeo ha catalogato L.A. Noire The VR Case Files per PS4, lasciando intendere che l'esperienza in realtà virtuale di L.A. Noire si aggiungerà al catalogo dei giochi VR disponibili per il visore Sony.

In calce alla notizia abbiamo riportato uno screen della pagina ufficiale del PEGI, con la voce dedicata alla versione PS4 di L.A. Noire The VR Case Files. Sulla destra è indicata anche una data di uscita, fissata per il 12 agosto del 2019. Evidentemente siamo di fronte a una data place holder, sempre che non si tratti di un errore.

Dal momento che Rockstar non si è mai pronunciata su una possibile versione PS4 del titolo, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di conferme ufficiali. Magari l'annuncio potrebbe arrivare durante la Gamescom 2019 di Colonia?

Intanto, se siete curiosi di saperne di più sull'esperienza VR di L.A. Noire, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di L.A. Noire The VR Case Files basata sulla versione PC del gioco.