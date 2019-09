L.A. Noire The VR Case Files e gli altri giochi in arrivo su PlayStation VR

Durante il PlayStation State of Play appena andato in onda, Rockstar Games è intervenuta per annunciare la disponibilità di L.A. Noire: The VR Case Files per PlayStation VR su PS Store.

Il titolo, già disponibile su PC dalla fine del 2017, permette ai giocatori di vestire letteralmente i panni del detective Cole Phelps per risolvere crimini efferati ispirati a quelli reali compiuti nella Los Angeles del 1947, uno dei periodi più violenti e bui della storia della città. Il titolo include sette casi rielaborati appositamente per la realtà virtuale. Per maggiori informazioni, potete leggere la recensione di L.A. Noire: The VR Case Files per PC.

Sony ha poi approfittato del PlayStation State of Play per mostrare i principali giochi per PlayStation VR in arrivo nei prossimi mesi, ovvero: Gorn (inverno 2019), Espire1: VR Operative (settembre 2019), Stardust Odyssey (inverno 2019), After the Fall (2020), Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash! (autunno 2019).