A.O.T 2: il nuovo gioco di Attack on Titan arriva nei negozi, vediamo il trailer di lancio

annuncia il lancio di Attack on Titan 2 , il nuovo capitolo della colossale serie action per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC. Rivivi la caotica e frenetica azione attraverso gli occhi di uno scout creato su misura; con una nuova prospettiva sugli iconici eventi della serie.

I giocatori sperimenteranno la nuova e migliorata Omni-Directional Mobility Gear, che offrirà un’avanzata libertà di movimento e una precisa mira utile per contrattaccare le mosse potenziate dei Giganti. Volare nelle devastanti battaglie contro i Giganti e avere il pieno controllo del tuo equipaggiamento è la chiave per la sopravvivenza. Tra le nuove caratteristiche di A.O.T. 2 c’è l’Azione di Squadra; che include opzioni di supporto offerte dai membri del proprio team. Le opzioni includono Salvataggio, Recupero e la Titan Transformation; quest’ultima offre a un membro del team il potenziale per sbloccare il potere dei Giganti. Con i Giganti in grado di sfoggiare movimenti potenziati, gli Scout dovranno usare strategicamente un arsenale di nuove abilità per sopravvivere; dagli attacchi evade-style, come l'abilità dell'azionamento a gancio, agli attacchi furtivi di lunga portata, strategicamente studiati con l'aiuto del nuovo strumento monoculare.

In A.O.T. 2, i giocatori potranno divertirsi in una delle nuove modalità online appena introdotte – la modalità Annihilation; una modalità 4v4 dove gli Scouts dovranno competere per raggiungere il punteggio più alto, sconfiggendo Giganti e catturando basi. Inoltre potranno combattere l’uno contro l’altro per ottenere il miglior punteggio e ascendere in cima alla leader board. Nella Story Co-op i giocatori potranno richiedere l’aiuto dei loro amici mentre completano l’avvincente trama della storia principale. Questo è solo l'inizio in quanto una nuova accattivante modalità online, con Giganti giocabili, sarà disponibile dopo il lancio.