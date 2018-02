A parità di ciclo vitale, Switch ha il triplo di giochi che aveva Wii U

Secondo i dati riportati dalla testata Kotaku , nello stesso periodo di attività di, l'ibrida della casa di Kyoto dispone del triplo dei titoli rispetto a quanti ne aveva la console del "paddone".

Un dato che, visto il successo di Switch, non sorprende, considerando anche le scarse vendite della home console che l'ha preceduta. La ricerca condotta da Kotaku ha preso in considerazione 18.000 giochi e 250.000 recensioni pubblicate da Metacritic comparando il numero di giochi usciti su Siwtch e Wii U nello stesso arco temporale dei loro cicli vitali. In sintesi, a distanza di 279 giorni dalla commercializzazione, Nintendo Switch dispone di un catalogo di 191 giochi: per raggiungere una tale cifra, Wii U ha impiegato 400 giorni in più.

In allegato alla notizia trovate il grafico dei giochi pubblicati su Switch e su Wii U a distanza di 279 dalla rispettiva immissione sul mercato. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo dato.