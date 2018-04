A parità di tempo, Nintendo Switch ha superato di 1 milione le vendite di Wii

Come riportato dal sito vgchartz, nei primi 13 mesi di vita Nintendo Switch ha venduto 1 milione di unità in più rispetto a Nintendo Wii. Un risultato decisamente incoraggiante per la console ibrida della grande N.

Il grafico mostrato a fondo pagina illustra i dati di vendita delle due console Nintendo, prendendo in considerazione i primi 13 mesi di vita a partire dal lancio. Come è facile notare, Switch è riuscita a piazzare più unità di Wii a parità di tempo, forte di un decisivo boost nelle vendite registrato durante gli ultimi 4 mesi.

Per essere più precisi, a distanza di 13 mesi dal lancio Nintendo Switch ha venduto 16.108.373 unità, con Nintendo Wii che a parità di tempo ne ha vendute 15.192.774, per una differenza complessiva di quasi un milione. Considerando che Wii rimane al momento la console casalinga Nintendo più venduta della storia, con la bellezza di oltre 100 milioni di unità piazzate in tutto il mondo, questi numeri sembrano decisamente di buon auspicio per la console ibrida della casa di Kyoto.

A decretare questo successo hanno contribuito sicuramente le esclusive arrivate nel primo anno, come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Xenoblade Chronicles 2. Guardando all'immediato futuro, invece, Nintendo prevede di distribuire altri 20 milioni di Switch entro marzo 2019.