A Plague Tale Innocence: annunciata la data di uscita

Focus Home Interactive ha annunciato la data di lancio di A Plague Tale: Innocence, intrigante nuova avventure dalle tinte oscure sviluppata dai ragazzi di Asobo Studio.

I giocatori interessati a vivere le avventure di Alicia ed il suo fratellino Hugo, potranno mettere le mani sul gioco a partire dal 14 maggio, quando arriverà sugli scaffali nelle sue versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.

In aggiunta, il publisher ha pubblicato il primo video della serie "A Plague Tale Webseries", con cui i giocatori possono avvicinarsi maggiormente al titolo e conoscerne le diverse sfaccettature. Il filmato, che vi abbiamo riportato come al solito in apertura di notizia, ci offre una panoramica sul rapporto creatosi fra Alicia e Hugo, la cui fedeltà reciproca verrà messa alla prova dal putrescente e minaccioso contesto di una distopica Francia del XIV secolo. Potete inoltre venire a conoscenza di Charlotte McBurney e Logan Hannan, i due attori che hanno prestato le proprie voci per personalizzare i due protagonisti dell'avventura.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che A Plague Tale: Innocence sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 14 maggio. Sulle nostre pagine trovate una galleria di immagini e 16 minuti di gameplay tratti dalla build portata alla GamesCom 2018. Per un ulteriore approfondimento, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.