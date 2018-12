A Plague Tale Innocence: personaggi e ambientazioni in nuove immagini

Focus Home Interactive ci catapulta nella Francia medievale con delle evocative immagini di gioco di A Plague Tale: Innocence, la nuova avventura per PC, PS4 e Xbox One in sviluppo presso gli studi transalpini di Asobo.

Gli scatti propostici dagli autori di Bordeaux ci offrono un assaggio dell'epopea a tinte oscure che dovremo intraprendere seguendo Amicia e il suo fratellino Hugo.

I due protagonisti dell'avventura dovranno esplorare castelli, villaggi medievali, catacombe, foreste verdeggianti e campi di battaglia desolati in un caleidoscopio di emozioni che si tradurrà in una storia dai risvolti drammatici. Attraverso gli occhi di Amicia e Hugo rivivremo gli orrori della Guerra dei Cent'Anni, tra scenari devastati dalla Peste Nera e missioni dai contorni survival.

Le meccaniche di gioco rifletteranno perciò questo senso di perenne precarietà emotiva e promettono di regalarci un'avventura dai toni forti, con dialoghi maturi e personaggi secondari spietati.

La demo provata da Tommaso "Todd" Montagnoli nel corso dell'ultimo E3 2018, d'altronde, ha confermato le buone impressioni avute alla presentazione del progetto di A Plague Tale: Innocence e ribadito la volontà, da parte del team Asobo, di spingere al massimo le console dell'attuale generazione con un'esperienza ludica e narrativa degna di essere vissuta.