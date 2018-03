A Plague Tale Innocence: pubblicata una nuova serie di immagini

Nella giornata di oggi,è tornata a mostrare il suo interessante, titolo attualmente atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One resosi recentemente protagonista dell'evento What's Next de Focus.

Gli scatti, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, permettono di dare nuovamente uno sguardo ai personaggi dell'avventura, e agli oscuri paesaggi in cui essi dovranno muoversi e superare ostacoli. Come spiegato nella nostra anteprima, il gioco sembra in grado di poter vantare di meccaniche di gameplay semplici ma funzionali e divertenti, oltre che di un comparto tecnico impressionante e di un ispirato art design.

A Plague Innocence è atteso su PC, PS4 e Xbox One. Gli sviluppatori hanno escluso che il gioco possa arrivare su Nintendo Switch.