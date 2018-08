A Plague Tale: Innocence si mostra in 16 minuti di gameplay alla GamesCom

Il publisher Focus Home Interactive e lo sviluppatore Asobo Studio hanno pubblicato un video gameplay di A Plague Tale: Innocence della durata di 16 minuti, permettendoci di dare uno sguardo più approfondito al gioco.

In questa sequenza di gioco, che è stata presentata a porte chiuse ai giornalisti all'E3 lo scorso giugno, seguiamo Amicia e suo fratello minore Hugo mentre attraversano il sito di uno scontro brutale tra gli eserciti di Francia e Inghilterra, attualmente bloccato in quella che sarà conosciuta come la Guerra dei cent'anni.

La storia di A Plague Tale inizia nel 1349. I topi invadono tutto il territorio della Francia: i villaggi pieni di piaghe, le campagne e i campi di battaglia, divorando tutto ciò che incontrano lungo il loro cammino, uomini e animali compresi. In mezzo a centinaia di cadaveri ammassati, Amicia e Hugo cercheranno di scappare per mettersi in salvo, per quella che si preannuncia un'originale avventura dai contorni survival.

Ricordiamo che A Plague Tale: Innocence è atteso nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vi lasciamo con il nuovo video gameplay riportato in cima alla notizia.