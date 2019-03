A Plague Tale Innocence: Video Anteprima del gioco di Focus Home Interactive

A ben due anni dalla sua presentazione, abbiamo finalmente avuto l’opportunità di testare con mano una demo giocabile di A Plague Tale: Innocence, l’avventura d’esordio del team ASOBO pubblicata da Focus Home Interactive.

L'esperienza, che mescola con intelligenza delicatezza e crudeltà, fa della costruzione scenica e dell'impatto narrativo le sue colonne portanti. Ne risulta una fiaba nera indubbiamente affascinante, anche se piuttosto elementare sul piano del gameplay. A Plague Tale: Innocence può essere definito come un gioco d'avventura con forti elementi stealth e un pizzico di puzzle solving. Il titolo alterna momenti in cui è necessario agire nell'ombra, ad altri più adrenalinici in cui la fuga risulta l'unica via possibile. La sensazione di maggior inquietudine, tuttavia, si prova quando i due protagonisti, Amicia ed Hugo, sono costretti sfuggire alle ondate di roditori dagli occhi cremisi che infestano la Francia del 1348.

A giudicare da quello che abbiamo avuto modo di testare, A Plague Tale: Innocence risulta ancorato ad una struttura abbastanza lineare e semplicistica, ma può contare su una direzione artistica molto ispirata e una sceneggiatura di spessore che potrebbe riservarci qualche sorpresa. Non sembra essere da meno neppure la colonna sonora, per la quale il team ha svolto un lavoro encomiabile.

Se volete saperne di più, vi invitiamo a guardare la Video Anteprima in apertura di notizia oppure a leggere l'approfondita anteprima di A Plague Tale: Innocence a cura del nostro Giuseppe Arace.