A Plague Tale Innocence: Video Anteprima del nuovo gioco di Focus Home Interactive

In occasione dell'evento What's Next de Focus,è tornato a mostrarsi con una nuova demo. Il titolo sviluppato dal team francesee pubblicato daoffre un interessante mix di azione e narrativa che ad oggi è riuscito a restituire delle ottime prime impressioni.

Asobo ha dato forma ad un'ambientazione profondamente fascinosa, in bilico tra tenerezza ed orrore: su questa base narrativa di indubbia potenza, si erge un adventure dalle dinamiche ludiche semplici e stimolanti, coronato da un comparto tecnico di assoluto spessore, con solo qualche problema legato alla legnosità delle animazioni facciali.

Lasciandovi alla Video Anteprima che trovate riportata in cima alla notizia, vi ricordiamo che A Plague Tale Innocence arriverà nel corso del 2019 su PC, PS4 e Xbox One (gli sviluppatori hanno recentemente parlato del supporto a Xbox One X e PlayStation 4 Pro). Un port per Nintendo Switch non è al momento preso in considerazione dalla software house.