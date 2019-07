Da A Plague Tale a Vampyr: cinque giochi PS4 in offerta sul PlayStation Store in video

In questi giorni di caldo estivo, Sony cerca di invogliare i suoi giocatori a restare in casa con una nuova serie di promozioni sul Playstation Store, ricco di offerte davvero interessanti.

Districarsi in questi sconti di luglio è davvero difficile, ma noi di Everyeye.it arriviamo in vostro soccorso con una selezione di videogame da non lasciarsi scappare.Abbiamo dunque realizzato una sintesi di cinque titoli per Playstation 4 caratterizzati da un positivo rapporto qualità/prezzo e deciso di presentarvi i risultati delle nostre ricerche in un video dedicato. Diverse le produzioni meritevoli di attenzione sullo store online dell'home console di casa Sony, tra le quali possiamo trovare:

A Plague Tale Innocence : l'apprezzata produzione di Asobo Studio, esordita sul mercato nel corso del mese di maggio 2019, è attualmente disponibile sullo store di PS4 all'interessante prezzo di 34,99 euro;

: l'apprezzata produzione di Asobo Studio, esordita sul mercato nel corso del mese di maggio 2019, è attualmente disponibile sullo store di PS4 all'interessante prezzo di 34,99 euro; Assassin's Creed Origins : il capitolo della Saga degli Assassini ambientato tra le sabbie dell'antico Egitto e pubblicato nel 2016 può essere acquistato al prezzo di 19,99 euro;

: il capitolo della Saga degli Assassini ambientato tra le sabbie dell'antico Egitto e pubblicato nel 2016 può essere acquistato al prezzo di 19,99 euro; Vampyr : la creatura di Dontnod teletrasporta i giocatori nella Londra del 1918, ponendoli nei panni del Doctor Reid, nei panni del quale potranno esplorare la città, scoprirne gli oscuri misteri e decidere il destino di alcuni dei suoi abitanti. Il gioco è attualmente acquistabile a 24,99 euro;

: la creatura di Dontnod teletrasporta i giocatori nella Londra del 1918, ponendoli nei panni del Doctor Reid, nei panni del quale potranno esplorare la città, scoprirne gli oscuri misteri e decidere il destino di alcuni dei suoi abitanti. Il gioco è attualmente acquistabile a 24,99 euro; Yakuza 6 The Song of Life : il capitolo della celebre saga videoludica è in sconto sul Playstation Store, con un prezzo di 24,99 euro;

: il capitolo della celebre saga videoludica è in sconto sul Playstation Store, con un prezzo di 24,99 euro; Mad Max: sviluppato dal team di Avalanche Studios, il gioco dal setting post apocalittico è disponibile al prezzo di 9,99 euro;

Ma non vogliamo anticiparvi troppo: potete trovare tutte le informazioni sulle offerte evidenziate direttamente nel video dedicato che trovate direttamente in apertura a questa news. Non ci resta dunque altro da fare che augurarvi una buona visione...e buon divertimento!



Non dimenticate infine che sulle pagine di Everyeye potete trovare ulteriori informazioni sui giochi citati, ricorrendo, ad esempio, alla recensione di A Plague Tale Innocence o alla recensione di Vampyr, realizzate rispettivamente dai nostri Tommaso "Todd" Montagnoli e Giuseppe Arace.