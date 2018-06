A pochi giorni dall'E3, CD Projekt RED ha registrato il marchio di Cyberpunk 2077

Mancano ormai pochi giorni all'E3 2018 di Los Angeles, e nel mentre attendiamo che la fiera di Los Angeles abbia finalmente inizio, CD Projekt RED, la software house polacca divenuta celebre ed apprezzata per la serie ruolistica di The Witcher, ha quest'oggi registrato il marchio di Cyberpunk 2077, il suo nuovo misterioso titolo Sci-Fi.

Considerando quanto tempo è passato dall'annuncio del gioco, risalente ormai a circa 5 anni fa, lo studio polacco ha atteso parecchio prima di depositare il marchio del gioco. Con buone probabilità, Cyberpunk 2077 sarà mostrato in azione proprio alla nuova imminente edizione dell'E3: la compagnia ha fissato un appuntamento con la stampa, pur non specificando quale gioco verrà presentato in tale occasione. Tuttavia, risulta abbastanza prevedibile che sarà proprio Cyberpunk il nome al centro dell'attenzione.

In attesa dei prossimi aggiornamenti, vi rimandiamo alla nostra pagina E3, interamente dedicata all'evento più atteso dell'anno dagli appassionati del mondo videoludico.