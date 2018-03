A quanto pare God Eater 3 avrà una versione per PC anche in occidente

Anche gli utentioccidentali potranno mettere le mani su, l'ultimo capitolo della saga cheha svelato qualche giorno fa, in arrivo su PS4 e Pc.

Dopo essere stato annunciato e confermato in Giappone per PC e PS4, ora God Eater 3 espande ancora i suoi orizzonti ed arriverà anche su PC per il mercato occidentale; la notizia ci giunge direttamente da Bandai Namco, che nei giorni scorsi ha anche condiviso alcuni dettagli riguardanti la trama del nuovo capitolo della saga.



La Terra non è più quella che gli umani conoscevano: gli Aragami l'hanno distrutta, hanno causato solo miseria e distruzione, privando le persone delle loro case. Queste creature possono essere sconfitte solo utilizzando le God Arc, armi ibride biomeccaniche sviluppate da una società chiamata Fenrir. I God Eater, uomini che hanno ricevuto in dono o sono stati maledetti con nuove versioni delle God Arc, sono gli unici in grado di utilizzarle. Inutile dire che voi sarete chiamati ad impersonare questi God Eater, agili guerrieri dotati di poteri a dir poco straordinari, gli unici in grado di sconfiggere queste bestie mostruose.



Vi ricordiamo inoltre che la campagna di God Eater 3 è affrontabile sia in singolo, per chi vuole un'esperienza di gioco più intima e personale, sia in co-op, per chi non può rinunciare al proprio fidato compagno di joystick.