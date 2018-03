A Quiet Place per smartphone: quanto tempo puoi resistere senza far rumore?

Utilizza il cellulare per scoprire il gioco mobile di A Quiet Place - Un Posto Tranquillo . Più che un gioco un’esperienza dinamica, il cui obiettivo è quello di muoversi nel silenzio più totale, toccando le impronte che appaiono sullo schermo del dispositivo senza mai sbagliare.

Al tocco di ogni impronta la velocità del gioco continuerà ad aumentare, fino a far illuminare di rosso tutto il filo di luci nella parte superiore dello schermo. Dimostra a tutti quanto tempo puoi resistere senza fare rumore.

John Krasinski, per il suo terzo film da regista, sceglie di esplorare e mescolare due registri narrativi, come l’Horror e il Thriller, che si fondono mostrando l’unico comune denominatore: il soprannaturale. Krasinski, oltre ad essere sceneggiatore, regista e interprete del film, dirige per la prima volta la moglie (nel film e nella vita reale) Emily Blunt.

A Quiet Place - Un Posto Tranquillo

Una famiglia vive un'esistenza isolata nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca a qualsiasi rumore.