A sorpresa, Marvel vs Capcom Infinite entra nel programma Xbox Play Anywhere

La scheda didello store di Xbox è stata recentemente aggiornata, e ci rivela che il gioco ha aderito al programma. Ciò vuol dire che da oggi vi basterà essere in possesso di una singola versione per PC o Xbox One per poter giocare a entrambe.

I giochi che entrano nel programma di Xbox Play Anywhere supportano infatti il cross-save e il cross-play, dunque anche passando da un'edizione all'altra è possibile mantenere gli stessi salvataggi. Segnaliamo, infine, che il picchiaduro di Capcom ha subìto un price drop sull'Xbox Store ed è adesso acquistabile al prezzo di 39.99 euro (invece che 59,99 euro).

Marvel vs Capcom: Infinite è disponibile su PC, Xbox One e Playstation 4. Recentemente abbiamo appreso che purtroppo le vendite sono state al di sotto delle aspettative.