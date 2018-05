A sorpresa, Square-Enix annuncia una conferenza E3 in programma lunedì 11 giugno

A sorpresa, Square-Enix ha annunciato Showcase E3 in programma per lunedì 11 giugno alle 19:00, ora italiana, stesso giorno delle conferenze Bethesda (ore 03:30 del mattino) e Ubisoft (ore 23:00).

Square-Enix non ha svelato nulla riguardo i contenuti dello show, durante il quale "scopriremo tutto sull'emozionante futuro di Square-Enix", non è chiaro al momento se lo showcase sarà in diretta oppure se si tratterà di una presentazione registrata sullo stile dei Direct Nintendo.

Con ogni probabilità il publisher giapponese sfrutterà questa occasione per rivelare nuovi dettagli su Kingdom Hearts III (tra cui probabilmente la data di uscita) e Final Fantasy VII Remake, quasi certamente la presentazione conterrà anche nuovi reveal su Shadow of the Tomb Raider, gioco che dovrebbe mostrarsi con il primo gameplay trailer ufficiale, inoltre si mormora si un possibile teaser del progetto legato a Marvel Avengers.

Non è escluso anche la presentazione di nuove IP originali, sebbene al momento non ci siano conferme dirette in merito. Appuntamento per lunedì 11 giugno alle 19:00 con la conferenza E3 di Square-Enix.