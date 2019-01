A Story About My Uncle è gratis su Steam fino al 14 gennaio

A Story About My Uncle, la suggestiva avventura in prima persona intrisa di elementi platform di Gone North Games, può essere scaricata in via del tutto gratuita dalle pagine di Steam fino a domani, lunedì 14 gennaio. Riscattando la licenza ed effettuandone il download, il gioco sarà vostro per sempre.

Pubblicato nel 2014 sotto l'egida di Coffee Stain, l'etichetta che ci ha regalato quella gemma della produzione videoludica "underground" che risponde - belando nella maniera più sguaiata possibile - al nome di Goat Simulator, il progetto di A Story About My Uncle narra la storia di un giovane ragazzo persosi all'interno di un bizzarro universo parallelo dopo essersi messo alla ricerca del suo amato zio.

Il forte accento sull'atmosfera e sulla componente narrativa è la cifra stilistica di questo titolo che, pur risultando sconosciuto alla maggioranza degli appassionati di videogiochi (specie in virtù del suo mancato approdo su console), conta una delle medie voto più alte tra le recensioni degli utenti di Steam.

I punti qualificanti dell'opera, infatti, sono parecchi e spaziano dalla spiccata componente free roaming alla qualità delle animazioni a corredo dei movimenti compiuti dal protagonista, dalla ricchezza degli scenari alla bontà dei puzzle ambientali che imperlano la mappa.

Se amate questa particolare tipologia di esperienze videoludiche, quindi, vi consigliamo di approfittare della promozione e di affrettarvi a scaricare gratuitamente A Story About My Uncle su Steam entro il 14 gennaio.