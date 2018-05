A Total War Saga: Thrones of Britannia è ora disponibile all'acquisto su PC

Sega Europe Ltd. è felice di annunciare il lancio di A Total War Saga: Thrones of Britannia per PC, il nuovo gioco della serie premiata ai BAFTA, Total War.

Thrones of Britannia immerge i giocatori in un momento decisivo della storia delle Isole Britanniche e dei tempi turbolenti successivi alla vittoria di Alfredo il ande sugli invasori vichinghi nella battaglia di Edington dell’878 D.C. Giocando nei panni dei Vichinghi, del clan Gaelico, delle tribù Gallesi o Anglosassoni, i giocatori si imbarcheranno in Grandi Campagne Britanniche di costruzione di Imperi e di conquiste attraverso la mappa più dettagliata di sempre di Total War.

“La nostra filosofia di design per questo, primo vero gioco della saga di Total War, è stata quella di re-inventare prestando molta attenzione ai dettagli, guardando alla meccanica classica di Total War e consolidandola per offrire scelte più significative per il giocatore”, ha dichiarato il Game Director Jack Lusted. “Vogliamo che tutto funzioni in armonia, in maniera naturale, che rappresenti fedelmente questo affascinante punto della storia”.

Total War Saga: Thrones of Britannia è disponibile su PC da oggi e può essere acquistato su Steam o dai negozi digitali approvati da SEGA. La Limited Edition è inoltre disponibile presso rivenditori selezionati.

Per celebrare il lancio, Creative Assembly ha unito le forze con Osprey Publishing per offrire un regalo gratuito ai nuovi e ai vecchi membri di Total War Access. Registrandosi o creando un nuovo account, i fan della storia possono ricevere un eBook gratuito di Viking Warrior Versus Anglo-Saxon Warrior (England 865 - 1066) di Gareth Williams, un’opera dettagliata e completamente illustrata delle armi, delle tattiche, delle strategie e dell'organizzazione militare di base degli anglosassoni e dei vichinghi.