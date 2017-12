A Way Out: basterà una copia per giocare in co-op online con un amico, ricorda Josef Fares

Per giocarein co-op online con un amico avremo bisogno di una sola copia del nuovo gioco di. Un'informazione che il director del gioco, Josef Fares, ci ha tenuto a ricordare tramite un breve messaggio pubblicato su Twitter.

Dopo Brothers: A Tale of Two Sons, Hazelight sta quindi producendo un nuovo progetto da giocarsi specificatamente in co-op - che sia locale o online (da qui, la scelta di rendere obbligatoria una sola copia del gioco). Il titolo seguirà le vicende di Leo e Vincent, due personaggi dai caratteri diametralmente opposti che cercheranno di collaborare per riuscire a fuggire da una prigione. Le azioni dei due personaggi si influenzeranno a vicenda, ed ogni situazione potrà essere approcciata dai due giocatori in maniere differenti.

Durante i Game Awards 2017, A Way Out è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer (stessa occasione nella quale lo stesso Josef Fares ha tenuto un discorso piuttosto animato e per certi versi divertente).



A Way Out uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 23 marzo 2018.