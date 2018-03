A Way Out: come funzionano il multiplayer e il pass amici?

Una domanda ha afflitto la community dei gamer da quando A Way Out è stato annunciato: davvero non si può giocare in single player? O ancora, sulla stessa linea: se il multiplayer è la mia unica opzione, devo per forza acquistare due giochi separati? Cerchiamo di rispondere a queste e altre domande in questa guida.

Single Player

Chiariamolo una volta per tutte: no, A Way Out, almeno allo stato attuale delle cose, non è giocabile se non si ha una seconda persona con cui affrontare il gioco. A Way Out è stato specificatamente concepito e strutturato per essere giocato da due giocatori con due diversi controller.

Potreste, con un po’ d’impegno, riuscire a controllare entrambi i personaggi nelle prime fasi del gioco, ma più avanti diventerebbe a tutti gli effetti impossibile. Detto questo, è bene chiarire che per multiplayer non si intende soltanto multiplayer online. Se avete un amico da invitare a casa e un secondo controller, potete tranquillamente giocare sulla stessa piattaforma, dallo stesso divano.



Come funziona il Pass Amici?

È necessario che solo un giocatore sia in possesso della versione complete di A Way Out. Tale giocatore potrà poi invitare un altro giocatore a giocare gratuitamente. Sarà sufficiente che il secondo giocatore scarichi la prova gratuita e sarà, a quel punto, possibile giocare in co-op.

Per fare ciò il Player One dovrà scegliere l’opzione gioca online e successivamente invitare un amico. Così facendo potrà scegliere uno tra i suoi contatti su Origin, PS4 o Xbox One. A questo punto, il Player two potrà scaricare la prova gratuita del gioco rispettivamente dallo store Origin, PS4 o Xbox. Una volta che la prova gratuita è stata scaricata e installata, sarà possibile giocare l’intero gioco insieme.



Esiste un matchmaking per A Way Out?

Al momento non è ancora disponibile l’opzione di matchmaking: è possibile giocare in co-op solo con i propri amici.



Tenete a mente, infine, che per giocare in multiplayer da Xbox One e Playstation4 sarà necessario essere iscritti, rispettivamente, a Xbox Live Gold e a Playstation Plus.