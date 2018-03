A Way Out: dettagli su longevità e possibile port per Nintendo Switch

Josef Fares è stato recentemente intervistato dalla testata di GameSpot, occasione nella quale il director è tornato a parlare di, nuovo titolo multiplayer cooperativo ideato dall'autore di Brothers: A Tale of Two Sons.

Tra gli argomenti toccati, si è parlato di longevità: A Way Out, stando alle parole di Fares, durerà tra le 6 e le 8 ore. A quanto pare il progetto è nato con un team formato inizialmente da 10 persone, poi evolutosi in un gruppo di 40 sviluppatori (12 di questi hanno lavorato a Brothers: A Tale of Two Sons). Fares ha inoltre confermato di aver personalmente steso la sceneggiatura del gioco, pur con il supporto di un consulente, uno "script doctor"; ed ha ribadito che tutto il ricavato del gioco andrà agli sviluppatori di Hazelight Studios.

Il director ha parlato ancora di altro, specificando come la visione artistica della software house non sia stata in alcun modo influenzata da Electronic Arts: "Se EA vuole rendere più verde una mela, io posso dire di no", ha infatti spiegato in senso figurato. Inoltre, una versione per Nintendo Switch non è stata presa in considerazione dallo studio di sviluppo, almeno non al momento.

Parlando più in generale della sua attitudine, delle sue preferenze e della sua etica professionale, Fares ha infine dichiarato che non includerebbe mai le microtransazioni in un suo videogioco, e che rinuncerebbe a 10 milioni di dollari pur di mantenere la natura co-op dei suoi titoli.

A Way Out uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 23 marzo. Ricordiamo che il gioco sarà fruibile in co-op a due giocatori tramite l'acquisto di una sola copia del prodotto. Recentemente il titolo è tornato a mostrarsi con un nuovo video gameplay. Josef Fares ha dichiarato nei giorni scorsi di aver effettuato personalmente stunt e sessioni di motion capture per dar vita al suo nuovo gioco.