A Way Out: il director del gioco ha tenuto un discorso molto animato ai Game Awards 2017

Il promettente, il nuovo titolo degli autori di, è tornato a mostrarsi aicon unche ha anche annunciato la data d'uscita.

Per l'occasione, il director del gioco Josef Fares ha tenuto un discorso molto movimentato, in cui non le ha di certo mandate a dire. Dopo aver rivolto qualche imprecazione nei confronti degli Oscar (giudicate voi stessi dal video allegato in apertura di notizia), Fares ha affermato (a modo suo) di essere molto orgoglioso della sua creatura: "Se l'intero mondo viene a dirmi 'il tuo gioco fa schifo', io gli rispondo semplicemente: no, non è vero". Ha poi aggiunto: "Se lo giocate dall'inizio alla fine, è impossibile che non vi piaccia".

Ha poi parlato del pass di prova gratuito disponibile in ogni copia del gioco, che permette ad un amico di partecipare alla campagna co-op senza alcun costo aggiuntivo, esclamando che "non ha nulla a che fare con quella roba di Electronic Arts, con loot box e altre cose". Chiaro riferimento a tutte le polemiche che circondano Star Wars Battlefront 2 fin dal lancio. La cosa interessante, è che A Way Out è pubblicato proprio da EA! Fares ha poi aggiunto: "EA è stata davvero buona con me... tutti i publisher sbagliano di tanto in tanto".

Cosa ne pensate delle sue parole? Vi ricordiamo che A Way Out uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 23 marzo 2018.