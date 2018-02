A Way Out: il gioco co-op di Hazelight Studios è entrato in fase Gold

Con un messaggio pubblicato su Twitter, il game director Josef Fares (che forse ricorderete per la sua bizzarra apparizione ai Game Awards 2017 ), ha ufficialmente annunciato cheè da oggi entrato in fase Gold.

Ciò significa che lo sviluppo del gioco di Hazelight Studios è ormai ultimato, e che si appresta ora ad entrare in fase di stampa e distribuzione. Ciò non esclude, comunque, che il titolo possa ricevere una day one patch che possa andare a correggere gli ultimi bug rilevati dagli sviluppatori.

A Way Out è un gioco co-op che segue le vicende di Vincent e Leo, due prigionieri che tenteranno la fuga dal loro luogo di detenzione. Data la sua natura cooperativa, il gioco sarà giocabile con un amico tramite l'acquisto di una singola copia. A Way Out è atteso su PC, PS4 e Xbox One il 23 marzo 2018.