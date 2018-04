A Way Out: Josef Fares aveva quasi firmato con Microsoft ma poi scelse Electronic Arts

Nel corso dell'ultima puntata dello show mensile IGN Unfiltered, Josef Fares, director di A Way Out e fondatore di Hazelight Studios ha rivelato un interessante retroscena riguardo la pubblicazione del suo ultimo gioco.

Nel periodo in cui Fares era alla ricerca di un publisher per A Way Out, lo sviluppatore è stato vicinissimo alla firma con Microsoft grazie all'ottimo rapporto instaurato con Phil Spencer, tuttavia alla fine decise di optare per il programma EA Originals data la presenza di diversi studi di Electronic Arts sul territorio svedese (Hazelight Studios è situato a Stoccolma). Nonostante ciò, Fares ha voluto sottolineare l'ottima esperienza avuta con Phil Spencer affermando: "Penso che sia la cosa migliore accaduta a Microsoft. È davvero un tipo fantastico e super appassionato di videogiochi".

Sulle nostre pagine A Way Out è stato premiato con un 9 pieno e definito dal nostro Alessandro Bruni come "una delle esperienze più innovative e sorprendenti che abbiamo avuto il piacere di giocare negli ultimi anni. [...] Un concentrato di coraggio e creatività senza vincoli, una sorta di specchio poligonale del suo ideatore. Tutto, dalla regia alla giocabilità, contribuisce a creare un flusso ludico ritmicamente perfetto, che continua a sorprendere gli utenti per tutta la durata dell’avventura".