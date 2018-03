A Way Out: Josef Fares svela qualche dettaglio sulle versioni PS4 Pro e Xbox One X

Nel corso di una Reddit AMA, il director Josef Fares ha svelato qualche dettaglio tecnico sul suo nuovo gioco in arrivo, A Way Out

Tanto per cominciare, ha confermato che il titolo cooperativo supporterà pienamente le due console premium attualmente sul mercato, PlayStation 4 Pro e Xbox One X. A tal proposito, ha dichiarato: "Aspettatevi un framerate superiore su PlayStation 4 Pro. Anche su Xbox One X girerà con un framerate più alto, e avrà anche una risoluzione maggiore. In generale, è piuttosto comodo lavorare con le nuove console, poiché sono la diretta evoluzione di quelle precedenti".

Purtroppo, il director non ha fornito dettagli tecnici più precisi, per i quali gli appassionati dovranno necessariamente attendere delle video analisi successive al lancio del gioco. In ogni caso, gli utenti di entrambe le console potranno beneficiare di una maggior fluidità, mentre quelli di Xbox One X anche di una risoluzione più elevata.

Vi ricordiamo che A Way Out verrà pubblicato il 23 marzo sotto l'etichetta EA Originals (che non guadagnerà nemmeno un dollaro dalla vendita) su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nei giorni scorsi, intanto, è stata resa nota la dimensione del gioco su console.